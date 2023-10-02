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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

Накопилось за сентябрь столько всего зловонного в «мягком подбрюшье» России, грех не взять в руки скальпель.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Пора наказывать! Ну не Дебилы??? &quot;УСРАИНА&quot; ничему не научила???!
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21 час.
Серж Южанин
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16 час.
ДЛ
Дмитрий Лысков
Да элементарно же все!!! Все граждане &quot;недружественных стран&quot; подлежат немедленной репатриации!Дополнительно, проверка законности получения гражданами &quot;недружественных стран&quot;гражданства России!
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15 час.

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