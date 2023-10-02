Накопилось за сентябрь столько всего зловонного в «мягком подбрюшье» России, грех не взять в руки скальпель.
Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Пора наказывать! Ну не Дебилы??? "УСРАИНА" ничему не научила???!
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21 час.
Серж Южанин
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16 час.
ДЛ
Дмитрий Лысков
Да элементарно же все!!! Все граждане "недружественных стран" подлежат немедленной репатриации!Дополнительно, проверка законности получения гражданами "недружественных стран"гражданства России!
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15 час.
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