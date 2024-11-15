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В Челябинске спасли младенца с огромным сердцем

В Челябинске спасли младенца с огромным сердцем

Девятидневного мальчика с врождённым пороком сердца успели спасти челябинские врачи.В Челябинске спасли жизнь младенцу с огромным сердцем, подробности рассказали в областном Минздраве.

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