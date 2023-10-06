Заладили кричать, что отзыв приобретенного гражданства не демократичен. Самое демократичное - не давать чужакам гражданство вообще

то, что написано в статье я уже давно говорю, но только одним предложением. Всех мигрантов кучей отправить до дому, спокойно без нервов принять очень хороший закон о мигрантах и вот тогда уже начинать пускать, под тщательным присмотром государства.

Валентина Э

Наконец, я увидела все то, о чем думаю и как считаю можно было бы решать проблему с мигрантами - все аккумулировано в этой статье. Все написано четко и конкретно как надо сделать! И надо организовать тотальную проверку вообще всех паспортов, выданных мигрантам, а не как "депутат Нилов предложил выборочно проверять законность выдачи паспортов". Что значит ВЫБОРОЧЕО?! Это значит всегда останется лазейка "для своих" Хорошо бы, если бы эту статью увидели там наверху - если своего ума не хватает как надо делать по нормальному, то хоть прислушались бы к "народной мудрости".