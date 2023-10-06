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Заладили кричать, что отзыв приобретенного гражданства не демократичен. Самое демократичное - не давать чужакам гражданство вообще

Заладили кричать, что отзыв приобретенного гражданства не демократичен. Самое демократичное - не давать чужакам гражданство вообще

Анастасия Миронова Внимательно слежу за всеми разговорами об ужесточении выдачи российского гражданства и не могу не прокомментировать очередные новости.

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Комментарии
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Иван Иваныч
то, что написано в статье я уже давно говорю, но только одним предложением. Всех мигрантов кучей отправить до дому, спокойно без нервов принять очень хороший закон о мигрантах и вот тогда уже начинать пускать, под тщательным присмотром государства.
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8 час.
Валентина Э
Наконец, я увидела все то, о чем думаю и как считаю можно было бы решать проблему с мигрантами - все аккумулировано в этой статье. Все написано четко и конкретно как надо сделать! И надо организовать тотальную проверку вообще всех паспортов, выданных мигрантам, а не как &quot;депутат Нилов предложил выборочно проверять законность выдачи паспортов&quot;.  Что значит ВЫБОРОЧЕО?! Это значит всегда останется лазейка &quot;для своих&quot; Хорошо бы, если бы эту статью увидели там наверху - если своего ума не хватает как надо делать по нормальному, то хоть прислушались бы к &quot;народной мудрости&quot;.
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4 час.
Анатолий Дрокин
Давать только выс.обр.спецам и место работы дальвосток.
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57 мин.

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