"Хотите прощения Русского народа? Тогда искупите". Симоньян предложила артистам вариант искупления, но он им не понравился

людмила пригарина

Трудно не согласиться с Симонян. Идея хорошая, но реализация вызовет некоторое затруднение.Добровольно некоторые только брюлики на попу вешают( Где мозг там и украшают) Поэтому не думаю что помощь СВО будет значительной. Так, как нищему на паперти, бросят пару рублей и с чувством исполненного долга побегут к "кормушке", сметая себе подобных на пути.Поэтому, для начала, существенные штрафы, исчисляющиеся десятками миллионов. Нет, конечно в основу брать не только эту вечеринку , а открытое высказывание в сети этих и им подобных,относительно СВО. И вопрос-ЧЕЙ КРЫМ? применять как лакмусовую бумажку. Высказали негатив против участников СВО-20000000руб., не пустили военного СВО в любое заведение(бар,ресторан,кафе, театр,...) Штраф-50000000руб. Если есть такие деньги, пусть выпендриваются дальше. И нет, это не искупление, это продление вида на жительство в России людей без совести и чести, пока не поумнеют.