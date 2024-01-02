ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Маргарита Симоньян написала следующий пост: ТГ Симоньян Что это значит на практике ? Это значит, что Киркоров, Милявская, Ивлеева, Собчак, Билан, Глюкоза и все те, кто слёзно извинялся, а потом был лишён широкого доступа в масс медиа и финансирования, теперь должен публично дать денег на Армию.
"Хотите прощения Русского народа? Тогда искупите". Симоньян предложила артистам вариант искупления, но он им не понравился
Комментарии
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людмила пригарина
Трудно не согласиться с Симонян. Идея хорошая, но реализация вызовет некоторое затруднение.Добровольно некоторые только брюлики на попу вешают( Где мозг там и украшают) Поэтому не думаю что помощь СВО будет значительной. Так, как нищему на паперти, бросят пару рублей и с чувством исполненного долга побегут к "кормушке", сметая себе подобных на пути.Поэтому, для начала, существенные штрафы, исчисляющиеся десятками миллионов. Нет, конечно в основу брать не только эту вечеринку , а открытое высказывание в сети этих и им подобных,относительно СВО. И вопрос-ЧЕЙ КРЫМ? применять как лакмусовую бумажку. Высказали негатив против участников СВО-20000000руб., не пустили военного СВО в любое заведение(бар,ресторан,кафе, театр,...) Штраф-50000000руб. Если есть такие деньги, пусть выпендриваются дальше. И нет, это не искупление, это продление вида на жительство в России людей без совести и чести, пока не поумнеют.
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2 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Надеемся, что прислушаются к предложению Маргариты! Если еще не совсем мозги "жиром" заплыли!
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38 мин.
людмила пригарина
Не думаю. Они где-то растеряли разумность и заменили ее пошлостью. Такие люди не меняются и тем более принципиально не будут выделять средства на СВО. Только штрафы их образумят на время.
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18 мин.
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