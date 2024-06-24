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ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по доходам от активов РФ

ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по доходам от активов РФ

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву может быть реализовано без единогласного решения, это позволит избежать вето Венгрии.

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