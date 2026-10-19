В Mercedes-AMG представили GT SUV: первый электрокроссовер собственной разработки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Дебютным электромобилем, созданным собственными силами подразделения Mercedes-AMG, стал дебютировавший весной фастбек GT 4-Door Coupe, а в августе был анонсирован второй электромобиль — кроссовер на той же платформе.