📖В Крыму предложили издать сборник патриотических песен ко Дню Героев Отечества Общественная палата РК выступила с предложением к Госкомнацу республики издать сборник патриотических песен ко Дню Героев Отечества на конференции в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», где обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2036 года.