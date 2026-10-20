📖В Крыму предложили издать сборник патриотических песен ко Дню Героев Отечества Общественная палата РК выступила с предложением к Госкомнацу республики издать сборник патриотических песен ко Дню Героев Отечества на конференции в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», где обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2036 года.
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