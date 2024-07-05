Мошенник за десять минут позвонил барнаульцу 272 раза

Все вызовы заблокировали системы безопасности "Билайна" Самый настойчивый мошенник в Барнауле пытался дозвониться до абонента "Билайна" 272 раза за 10 минут, сообщили представители оператора на встрече по теме безопасности в телекоме, передает корреспондент amic.