Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Нагельсманн после 2:0 с «Интером»: «Бавария» очень хорошо провела групповой этап, но это ничего не будет значить, если мы не добьемся успеха в плей-офф»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Интером». Мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:0 в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх