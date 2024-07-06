Министерству обороны США не нравится часть санкций относительно Huawei. Президент Института экономической стратегии за это обозвал сотрудников Пентагона ленивыми

Компания Huawei давно находится под различными санкциями США. Кроме прочего, с 2019 года в рамках Закона о национальной обороне государственным учреждениям запрещено заключать или продлевать контракты с любой страной или компанией, использующей телекоммуникационное оборудование Huawei.