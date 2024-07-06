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Министерству обороны США не нравится часть санкций относительно Huawei. Президент Института экономической стратегии за это обозвал сотрудников Пентагона ленивыми

Министерству обороны США не нравится часть санкций относительно Huawei. Президент Института экономической стратегии за это обозвал сотрудников Пентагона ленивыми

Компания Huawei давно находится под различными санкциями США. Кроме прочего, с 2019 года в рамках Закона о национальной обороне государственным учреждениям запрещено заключать или продлевать контракты с любой страной или компанией, использующей телекоммуникационное оборудование Huawei.

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