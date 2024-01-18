СМИ: Российские системы РЭБ нарушили работу GPS в Польше

В связи с испытаниями российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в среду, 17 января над большей частью территории Польши наблюдался массовый сбой в работе системы GPS, – сообщает в четверг, 18 января, портал Epoznan.
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