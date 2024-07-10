Дидье Дешам рассказал о своем будущем в сборной Франции после вылета с Евро-2024. Главный тренер сборной Франции заявил, что всем придется проанализировать произошедшие события, но пока он сосредоточен на поражении в полуфинале.
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