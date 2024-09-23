Военнослужащие группировки «Центр» рассказали об особенностях беспилотника Zala

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Zala ― универсальный инструмент разведки, благодаря которому военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ приносят новые победы, уничтожая десятки единиц техники украинской армии.
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