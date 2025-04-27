«Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что с главным тренером омского клуба Ги Буше продлен контракт на два года.
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