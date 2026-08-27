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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филипенко о деньгах: «В «Спартаке» получал 8 тысяч долларов, больше всего – в Израиле и Екатеринбурге. Потерял сотни тысяч долларов: вкладывался в строительство, стартапы, кому-то одалживал»

Бывший защитник « Спартака », « Урала », БАТЭ, « Маккаби » Тель-Авив и других клубов Егор Филипенко высказался о своем финансовом состоянии.

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