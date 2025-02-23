Дуда: Если США и выведут свои войска, то не из Польши Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Европы, по крайней мере из Польши.
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Дуда: Если США и выведут свои войска, то не из Польши Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Европы, по крайней мере из Польши.
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