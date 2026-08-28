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Под Орлом показали новые модульные ФАПы

Под Орлом показали новые модульные ФАПы

В Покровском районе в текущем году в трёх населённых пунктах откроются новые ФАПы. Медпункты появятся в деревнях Гремячье, Журавец и в селе Берёзовка.

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