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В Румынии отклонили жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов

В Румынии отклонили жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов

Высший кассационный суд Румынии отклонил жалобу об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, что была подана политической партией «Альянс за союз румын» и ее кандидатом в президенты Джордже Симионом в ответ на соответствующее решение суда, постановившего отменить итоги народного волеизъявления.

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