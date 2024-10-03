Исторический момент: контейнеровоз типа Panamax впервые прошел через Севморпуть

На днях огромный контейнеровоз успешно прошел по Севморпути и стал первым судном типоразмера «Панамакс» (Panamax), осуществившим рейс по данному маршруту, что стало историческим моментом для всего судоходства региона и мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии