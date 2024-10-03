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Несекретные материалы

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Исторический момент: контейнеровоз типа Panamax впервые прошел через Севморпуть

Исторический момент: контейнеровоз типа Panamax впервые прошел через Севморпуть

На днях огромный контейнеровоз успешно прошел по Севморпути и стал первым судном типоразмера «Панамакс» (Panamax), осуществившим рейс по данному маршруту, что стало историческим моментом для всего судоходства региона и мира.

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Владимир Грачев
Лиха беда начала! Семь футов под килем!
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