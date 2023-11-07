«Родненькие лица! Я хочу домой», — Моргенштерн* «разрыдался» из-за России в интервью Собчак

Моргенштерн*, улетевший из России уже более года назад, решился на очередное интервью с Ксенией Собчак, которую не так давно обвинял в том, что из-за выхода прошлого провокационного выпуска его жизнь повернула в совершенно ненужное ему русло.
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