Адвокат Балуев: для замглавы МО Иванова будем добиваться домашнего ареста

Защита арестованного по подозрению во взятках замминистра обороны Тимура Иванова планирует добиться отмены решения Басманного суда Москвы, настаивая на его переводе под домашний арест в столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе.
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