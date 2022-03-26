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Агент Бэйла: «Невероятно, что «Реал» не выпускает Гарета. Он бы отлично играл, если бы на него рассчитывали»

Агент Гарета Бэйла удивлен, что его клиент не играет за «Реал». «Гарет не знает, что случится летом. Все зависит от Уэльса.

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