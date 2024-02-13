Обвиняемых в хищении 200 миллионов по госпрограмме «Пушкинская карта» осудят

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей при реализации государственной программы «Пушкинская карта» и направила материалы дела в суд.
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