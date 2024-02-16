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«Глупый и поверхностный»: Радимов устроил разборки со звездой Медиалиги Мавриным

После игры Маврин опубликовал пост, в котором пояснил болельщикам, что его засуживают. После матча «Кызыл-Жар» — «Амкал» в интернете разгорелся конфликт между футболистом Василием Мавриным и тренером Владиславом Радимовым.

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