"Не десятки, а сотни". Эксперт объяснил, почему стало больше молний над Сибирью

Это приводит к тому, что растет количество каких-то происшествий, связанных с грозой В Алтайском крае в этом году в прогнозе погоды на дождливые дни все чаще можно увидеть предупреждение о надвигающейся грозе.
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