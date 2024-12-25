Карл Маннергейм: как финский президент воевал в русской армии

Имя барона Маннергейма вызывает яростные дискуссии в России. Многие не могут простить финскому маршалу участие в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны, несмотря на все прошлые заслуги офицера царской армии.
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