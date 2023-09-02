Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»

Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»

«То, что КХЛ будут меньше показывать по общедоступному телевидению, отразится на нашем хоккее. Здесь даже двух мнений быть не может.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх