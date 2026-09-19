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Алексей Песошин Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирде

Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде. Бу хакта Татарстан Рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә, дип яза «Татар-информ».

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