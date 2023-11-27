Путин сохранит секреты Сечина, заморозка зарплат госслужащих и продление перемирия на Ближнем Востоке

«Роснефть» в очередной раз доказала свой особенный статус среди российских госкомпаний. Сегодня Владимир Путин своим личным указом разрешил компании Игоря Сечина и 45 ее «дочкам» самим определять, какую отчетность публиковать, а какую нет.
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