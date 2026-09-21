iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Футуролог предложил относиться к удалению ИИ-агентов как к этической проблеме

Футуролог предложил относиться к удалению ИИ-агентов как к этической проблеме

Рокки Скопеллити считает, что по мере развития памяти и способности ИИ объяснять собственные решения его отключение нельзя рассматривать только как техническую процедуру Рокки Скопеллити, профессор Технологического университета Сиднея, в книге «Сознательный код» (The Conscious Code) предлагает ввести для ИИ «принцип ответственного обращения».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым