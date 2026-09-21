Футуролог предложил относиться к удалению ИИ-агентов как к этической проблеме

Рокки Скопеллити считает, что по мере развития памяти и способности ИИ объяснять собственные решения его отключение нельзя рассматривать только как техническую процедуру Рокки Скопеллити, профессор Технологического университета Сиднея, в книге «Сознательный код» (The Conscious Code) предлагает ввести для ИИ «принцип ответственного обращения».
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