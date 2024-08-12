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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» официально подписала Святослава Михайлюка, Джонни Джузэнга и Кайла Филиповски

Украинский форвард (27 лет, 201 см) подписал с «Джаз» контракт на 4 года и 15 миллионов долларов. По сообщению журналиста Кита Смита, баскетболисту гарантированы только первые 3,5 миллиона.

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