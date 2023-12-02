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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грегг Попович: «Все время повторяем одни и те же ошибки. Нам надо разобраться с потерями и фолами»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович назвал главную проблему команды во время 14-матчевой серии поражений.

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