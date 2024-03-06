Суд в Адыгее взыскал в доход государства активы, связанные с Коломойским*

Государству перешли две компании и недвижимость в нескольких регионах.Кошехабльский районный суд Адыгеи вынес решение: удовлетворить иск заместителя Генерального прокурора России к украинскому олигарху Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам о запрете их деятельности, а также взыскать в доход государства 100 процентов долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг».