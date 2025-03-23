Авиапром как роскошь и средство достижения технологического суверенитета

Дерзкие. Вот правильное слово. А как еще назвать тех, кого уже, казалось бы, победили, заставили отказаться от собственных гражданских самолетов, пересесть на чужие, а они говорят: «Нет, спасибо, хотим летать на своих»?ОАК читайте на monocle.