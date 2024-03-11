Планируемая атака на Белгородскую область вражеских десантников потерпела крах: в лесах подсчитывают потери

Буданов и генерал Сырский задумали новую операцию. Как сообщает @epoddubny, отряд спецназа "Артан" ГУР МО из Сумской и Харьковской областей планировал проникнуть в Белгородскую область с солидными силами: танками, самоходными артиллерийскими установками, реактивными системами залпового огня и приданными регулярными частями спецназа.