Эпидпорог по ОРВИ превышен в Карелии

За неделю ОРВИ заболели 6699 человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор Карелии. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 17%, за счет возрастной группы 15 лет и старше.
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