Расчет установки УР-77 разгромил опорник боевиков на красноармейском направлении

Минобороны РФ Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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