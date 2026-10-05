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Газета.ру

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Актриса Тарханова рассказала, что дед был против имени Глафира для нее

Актриса Тарханова рассказала, что дед был против имени Глафира для нее

Дед актрисы Глафиры Тархановой не одобрил выбор имени для нее. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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