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Царьград

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Как выглядит типичный мозг алкоголика: Патологоанатомы сделали фото

Как выглядит типичный мозг алкоголика: Патологоанатомы сделали фото

Нижегородцам показали фото мозга типичного алкоголика на вскрытииТелеграм-канал "Бокал прессека" получил от работников морга фотографию мозга человека, который в период своей жизни имел алкогольную зависимость.

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