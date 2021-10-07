В Пакистане произошло сильное землетрясение, есть жертвы

Не менее 15 человек погибли в результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан, передает AFP со ссылкой на представителей служб Пакистана по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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