Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Пульхерия Djem
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Имущество семьи экс-сотрудника управления «К» МВД арестовали по делу о взятке

Суд в Москве арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении самой крупной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей.

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