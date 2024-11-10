Имущество семьи экс-сотрудника управления «К» МВД арестовали по делу о взятке

Суд в Москве арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении самой крупной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей.