Аналог BMW X3 и Audi Q5 — дорого. В России начали продавать новый премиум-кроссовер Genesis GV70

Один из российских дилеров привез в страну новый премиум-кроссовер Genesis GV70. При габаритах 4715 х 1910 х 1630 мм и колесной базе 2875 мм он выступает аналогом таких моделей, как BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.
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