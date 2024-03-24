В зоне СВО запустили тесты 3D-печати высокодефицитных деталей военной техники

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» приступили в зоне спецоперации к апробации экспериментального мобильного аддитивного комплекса для изготовления высокодефицитных деталей, используемых при ремонте поврежденной техники.
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