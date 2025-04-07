Вред куркумы: чем она опасна и как вас обманывают?

EV Evgeni Velesik А кто ответственен за такие правонарушения? Роспотребнадзор? На рынках одни азиаты, чем торгуют, откуда у них право торговать?

ВИ Виктория Иванова Не знаю насколько это правда, но решила выбросить не попользовавшись. Ну, ей богу, жили без неё и дальше проживём.😜