Вред куркумы: чем она опасна и как вас обманывают?

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А кто ответственен за такие правонарушения? Роспотребнадзор? На рынках одни азиаты, чем торгуют, откуда у них право торговать?
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13 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не знаю насколько это правда, но решила выбросить не попользовавшись. Ну, ей богу, жили без неё и дальше проживём.😜
Ответить
11 час.
Сергей Мышак
Одна женщина из полтора миллиарда населения?!!! Это, что за веский показатель?!!! Аж страшно... никак английские ученые?😆
Ответить
2 час.
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