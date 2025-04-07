«Вы всю жизнь ели поддельную куркуму! Вот её реальный вред» Куркума — одна из самых популярных специй в мире, которую маркетологи навязчиво называют суперфудом.
Вред куркумы: чем она опасна и как вас обманывают?
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А кто ответственен за такие правонарушения? Роспотребнадзор? На рынках одни азиаты, чем торгуют, откуда у них право торговать?
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13 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не знаю насколько это правда, но решила выбросить не попользовавшись. Ну, ей богу, жили без неё и дальше проживём.😜
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11 час.
Сергей Мышак
Одна женщина из полтора миллиарда населения?!!! Это, что за веский показатель?!!! Аж страшно... никак английские ученые?😆
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2 час.
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