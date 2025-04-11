Актриса вместо погибшей жены: как люди покупают иллюзию близости

www.globallookpress.com/West Coast Surfer/moodboard В Японии одиночество стало настоящей эпидемией. Мужчины отказываются от реальных отношений, а некоторые настолько отчаялись, что готовы платить за иллюзию семьи.
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