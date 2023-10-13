Священник Бабкин и муфтий Мухутдинов призвали россиян не верить в Пятницу, 13

Сегодня пятница, 13, чему многие придают большое значение. Однако опрошенные РИА Новости христианский священник и муфтий рассказали, что особое отношение к этому "мистическому" дню — симптом ложного духовного пути.
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