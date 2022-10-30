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СМИ Украины поддержали антироссийскую деятельность властей Армении. Мнение

СМИ Украины поддержали антироссийскую деятельность властей Армении. Мнение

Украинские СМИ заподозрили депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина в желании убить премьер-министра Армении Никола Пашиняна под прикрытием публичного мероприятия в Ереване, заявил Константин Затулин 30 октября в своем Telegram-канале.

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