СМИ Украины поддержали антироссийскую деятельность властей Армении. Мнение

Украинские СМИ заподозрили депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина в желании убить премьер-министра Армении Никола Пашиняна под прикрытием публичного мероприятия в Ереване, заявил Константин Затулин 30 октября в своем Telegram-канале.