Международный турнир по поп-ММА проходил в Казахстане, и на нём очень так демократично и очень так международно «забыли» включить гимн России.
Гимн России не включили в Казахстане на международном турнире ММА
Комментарии
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Гарий Щерба
Казахские ИУДЫ ...!!!
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22 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Похоже тот "дагестанец" калмыков, вовсе и не из России. Это в России они себя гордым народом величают, а в казахстане, за баблишко, и обосраным козлом себя чувствует не плохо. Тьфу.... Ещё вопрос - кто больше нагадил : казахи или "гордый" даг?
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21 час.
Анатолий Витушкин
Похоже, зря спасали Токаева в 22 году
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20 час.
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