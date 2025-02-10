СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Nikolay Stepanov
    Вот оно, истинное лицо беспомощной,бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти.Капут?
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    ТМ Европейцев в принципе можно понять: они пыжились/тужились столько лет давя на Россию и так, и эдак и всё вроде... ...Европа передумала...
  • Александр Денисов
    Видимо автора с чешским гражданством прокатили... обидка...Европа передумала...

Гимн России не включили в Казахстане на международном турнире ММА

Гимн России не включили в Казахстане на международном турнире ММА

  Международный турнир по поп-ММА проходил в Казахстане, и на нём очень так демократично и очень так международно «забыли» включить гимн России.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Казахские  ИУДЫ ...!!!
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22 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Похоже тот &quot;дагестанец&quot; калмыков, вовсе и не из России. Это в России они себя гордым народом величают, а в казахстане, за баблишко, и обосраным козлом себя чувствует не плохо. Тьфу.... Ещё вопрос - кто больше нагадил : казахи или &quot;гордый&quot; даг?
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21 час.
Анатолий Витушкин
Похоже, зря спасали Токаева в 22 году
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20 час.
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