Гимн России не включили в Казахстане на международном турнире ММА

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Похоже тот "дагестанец" калмыков, вовсе и не из России. Это в России они себя гордым народом величают, а в казахстане, за баблишко, и обосраным козлом себя чувствует не плохо. Тьфу.... Ещё вопрос - кто больше нагадил : казахи или "гордый" даг?