Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Коренному населению России - шиш, а Киргизии выделяют 2,5 млрд. рублей на строительство парка с бесплатными аттракционами

Коренному населению России - шиш, а Киргизии выделяют 2,5 млрд. рублей на строительство парка с бесплатными аттракционами

ИА "Русский ГУП Продакшн" В советское время, по особым заветам “Ильича” очень трепетно относились к нацменьшинствам с националистическим уклоном.

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