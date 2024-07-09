Авто с дагестанскими номерами припарковали у памятника святому в Боровске

Водитель автомобиля с дагестанскими номерами решил не пользоваться обычной парковкой в Боровске и припарковал машину прямо у памятника преподобному ПафнутиюВодитель автомобиля с дагестанскими номерами решил не пользоваться обычной парковкой в Боровске и припарковал машину прямо у памятника.