Авто с дагестанскими номерами припарковали у памятника святому в Боровске

Водитель автомобиля с дагестанскими номерами решил не пользоваться обычной парковкой в Боровске и припарковал машину прямо у памятника преподобному ПафнутиюВодитель автомобиля с дагестанскими номерами решил не пользоваться обычной парковкой в Боровске и припарковал машину прямо у памятника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)